2020-07-09T13:39:18+03:00
Общество

В Самарской области за сутки излечили от коронавируса 130 человек

Общее число переболевших жителей региона достигло 3406
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в области 5644 заболевших коронавирусомВсего в области 5644 заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За прошедшие сутки, в Самарской области значительно выросло число выздоровевших от коронавируса. Так, за минувший день удалось излечить 130 человек. Всего в губернии 5644 заболевших, более половины из них – 3406 выздоровели и были выписаны, еще 59 – скончались.

– 44 жители Самарской области выписали из стационаров Самары, Тольятти, Похвистнево и Кинеля. Еще 86 пациентов из Самары, Тольятти, Сызрани, Ставропольского района и Новокуйбышевска завершили амбулаторное лечение, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в Самарской области.

Таким образом, на лечении в стационарах и дома остаются 2179 жителя региона. Под наблюдением медиков по коронавирусу по данным на минувший день 496 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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