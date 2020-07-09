В Самарской области на трассе столкнулись два грузовика

9 Июль 2020 2020-07-09T15:26:17+03:00

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Сегодня, 9 июля, в Самарской области произошло ДТП на трассе М-5 «Урал». 46-летний водитель грузовика «Хенде», двигаясь в сторону Москвы, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в КамАЗ с прицепом, за рулем которого был 45-летний водитель.

– Водитель первого грузовика пострадал. Бригадой скорой помощи он был доставлен в ближайшее медицинское учреждение. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU