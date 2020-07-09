Жителям Тольятти рассказали, как правильно утилизировать старую оргтехнику

9 Июль 2020 2020-07-09T15:52:16+03:00

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ГК «ЭкоВоз» рассказал об установке специального Экомобиля в Тольятти. Он будет принимать старую технику: телефону, ноутбуки, компьютеры, мыши, клавиатуры, бытовую технику и прочее. Дело в том, что оргтехника является источников опасных для человека и окружающей среды химических веществ. В ней содержится ртуть, мышьяк, кадмий, цинк, никель и прочие элементы.

– Вся техника, которая имеет пластиковый корпус, также опасна, так как отходы корпусного пластика практически не поддаются биологическому разложению, а это означает, что свалки со старой оргтехникой застанет еще несколько поколений людей, если мы в настоящее время не решим эту проблему, – говорится в сообщении ГК «ЭкоВоз».

Для этого в городе появился передвижной пункт приема вторсырья в контейнер «Оргтехника». Благодаря правильной утилизации идет польза окружающей среде, а также у переработанного сырья появляется вторая жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU