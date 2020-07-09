«Дом со слонами» в Самаре официально передан в федеральную собственность

9 Июль 2020 2020-07-09T16:28:51+03:00

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Сегодня, 9 июля, завершилось оформление документов, согласно которым дача купца Головкина, также известная как «Дом со слонами» передан в федеральную собственность. Об этом сообщил депутат госдумы Александр Хинштейн.

– Дом со слонами с сегодня передан в федеральную собственность и закреплен за Самарским государственным техническим университетом. Теперь можем приступать к проекту реставрации и возрождения этого уникального памятника, который в последние годы был закрыт и разрушался, – написал Хинштейн в своем твиттере.

Отметим, что там планируется создать Школу молодых архитекторов. Там будут проходить занятия, выставки, летние школы, а также многие другие мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU