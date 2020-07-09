Спасатели рассказали подробности смертельной аварии под Сызранью

9 Июль 2020 2020-07-09T16:50:41+03:00

Спастись у пассажиров легковушки почти не было ФОТО: ПСС по Самарской области

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Сегодня, 9 июля, в районе села Троицкое Сызранского района Самарской области произошло страшное ДТП. ПО предварительным данным, у водителя «Ларгуса» не удалось справиться с управлением, в результате чего он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой».

– В результате столкновения водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте. Три человека из иномарки получили травмы различной степени тяжести. Для разблокирования погибших использовался гидравлический инструмент, – сообщили в ПСС по Самарской области.

Разбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам полиции. По неофициальной версии, у «Ларгуса» лопнула шина, а водитель не успел вернуть автомобиль на полосу. От столкновения легковушка перевернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU