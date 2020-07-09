Названо имя нового главы больницы Середавина

9 Июль 2020 2020-07-09T17:03:46+03:00

После того, как Армена Беняна назначили министром здравоохранения, коллективу больницы представили нового руководителя

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Стало известно, кто возглавил СОКБ им.Середавина после того, как ее прежний главврач Армен Бенян покинул свое место, заняв пост министра здравоохранения Самарской области. Врио главного врача областной больницы стал Расим Шамсутдинов. 9 июля его представили коллективу больницы в этом качестве.

Расим Шамсутдинов – действующий хирург, как и Армен Бенян, врач первой категории. Он специализируется на сосудистой хирургии. Когда больницу возглавлял Дмитрий Купцов, Расим Шамсутдинов возглавлял операционный блок. Когда СОКБ возглавил Армен Бенян, то назначил его своим заместителем по хирургии.

Пока неизвестно, возглавляет ли Расим Шамсутдинов лечебное учреждение временно, или останется работать дальше в этом качестве.

Напомним, 8 июня глава региона Дмитрий Азаров назначил главврача СОКБ им.Середавинра Армена Беняна новым министром здравоохранения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU