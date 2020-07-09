Дома в поселке Озерный больше не относятся к жилому фонду
В Самаре решили вывести из жилого фонда дома в поселке Озерный. Сначала здания здесь строили для переселенцев из ветхого жилья, но люди не захотели переезжать на территорию, где нет никакой нормальной инфраструктуры. Споры вокруг нового района длились долго, 9 июля на заседании гордумы было принято решение - вывести дома за пределы жилого фонда.
Теперь эти квартиры будут считаться маневренным фондом, их будут получать те, кто остался без жилья: например, в результате пожара. Конечно же, на время.
Напомним, речь идет о трехэтажных домах, которые построены достаточно странно. В некоторых, например, даже нет окон на кухне, в целом рядом отсутствует инфраструктура. Жильцы, которым хотели дать там квартиры, даже пошли в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU