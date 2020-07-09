2020-07-09T18:38:53+03:00
Общество

Центр города остался без света из-за повреждения линии электропередач

Пока специалисты ищут место, где произошел прорыв. Возможно, виновата строительная техника
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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А света дома нетА света дома нет
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Upd: энергоснабжение восстановлено, электричество подается по резервной линии.

Вечером 9 июля жители Самары сообщили о проблемах со светом в центре города. Жители отметили, что света нет на Ленингадской, Братьев Коростелевых - в общем, в большой части старого города. Не работают кондиционеры, автоматические двери в магазинах и даже светофоры.

- Был скачок напряжения, сработала сигнализация. приехала охрана и сказала, что в старом городе какая-то авария и все сидят без света, - рассказала читательница КП-Самара.

Источник КП-Самара сообщил, что повреждена линия электропередач и специалисты соответствующей службы уже ищут повреждение. Пока что работы по устранению не начались.

Так как линии электропередач находятся довольно высоко, эксперты предполагают, что повредить их могла строительная техника.

Узнать о ситуации горожане могут в ССК по номеру горячей линии 8-800-222-30-20. Для самарцев также работают номера дежурно-диспетчерской службы (846) 260-13-31 и 260-40-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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