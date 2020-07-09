2020-07-09T19:37:20+03:00
Общество

В пятницу жителей Самары ждут новые погодные опасности

Синоптики обещают экстремальную жару, сильный ветер и грозу
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре снова меняется погодаВ Самаре снова меняется погода
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Новые погодные опасности ждут жителей Самарской области 10 июля. Синоптики обещают оранжевый уровень погодной опасности. Днем возможны грозы, порывистый ветер до 25 градусов.

В большинстве районов будет экстремально жарко, до 35 - 37 градусов выше ноля. Только в выходные станет немного прохладнее, но все равно около 32 градусов.

Напомним, что всю предыдущую неделю в регионе было очень жарко, до 42 градусов. Синоптики неоднократно объявляли высокий уровень погодной опасности. Теперь опасные явления связпны с похолоданием. Жителей просят быть внимательными к своему самочувствию, особенно тех, у кого есть хронические болезни сердечно-сосудистой системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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