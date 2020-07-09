2020-07-09T20:11:43+03:00
Общество

Родители самарских выпускников пришли в ужас от условий на ЕГЭ

В кабинетах жарко и нечем дышать, вентиляторов нет
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре школьники страдают на ЕГЭВ Самаре школьники страдают на ЕГЭФото: другой источник.
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Родители самарских выпускников пожаловались на то, что ЕГЭ в этом году проводят в невыносимых условиях. В кабинетах жарко до 42 градусов, нет вентиляторов и кондиционеров.

- Если ученику досталось место на солнце, не пересаживают, ответ в Минобрнауки «не положено, если станет плохо приедет скорая».Может министр на солнце без кондиционера проработает, - написали в твиттере обеспокоенные родители.

В министерстве образования возразили, что во всех кабинетах на окно с солнечной стороны рекомендовано наклеивать тёмную плёнку.

-Организуется сквозное проветривание; перед экзаменом проводится дополнительная влажная уборка, - рассказали чиновники.

А вот вентиляторы в кабинетах ставить нельзя, могут разлететься листы с заданиями и результаты признают недействительными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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