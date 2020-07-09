Родители самарских выпускников пришли в ужас от условий на ЕГЭ
Родители самарских выпускников пожаловались на то, что ЕГЭ в этом году проводят в невыносимых условиях. В кабинетах жарко до 42 градусов, нет вентиляторов и кондиционеров.
- Если ученику досталось место на солнце, не пересаживают, ответ в Минобрнауки «не положено, если станет плохо приедет скорая».Может министр на солнце без кондиционера проработает, - написали в твиттере обеспокоенные родители.
В министерстве образования возразили, что во всех кабинетах на окно с солнечной стороны рекомендовано наклеивать тёмную плёнку.
-Организуется сквозное проветривание; перед экзаменом проводится дополнительная влажная уборка, - рассказали чиновники.
А вот вентиляторы в кабинетах ставить нельзя, могут разлететься листы с заданиями и результаты признают недействительными.
ИСТОЧНИК KP.RU