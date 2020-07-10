В Самарской области 51-летний мужчина отправится под суд за незаконную рыбалку

10 Июль 2020 2020-07-10T11:00:27+03:00

При этом подозреваемый знал о запрете на вылов рыбы

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Полицейские Самарской области задержали подозреваемого в незаконной рыбалке. 51-летний житель Чапаевска находился в запретной зоне Саратовского водохранилища, в местах нереста и миграционных путей к ним. К тому же он использовал сеть.

– Уловом мужчины стали красноперка, густера, плотва, окунь и карась. Своими действиями он причинил ущерб водным ресурсам страны. У него была изъята рыба, сеть и резиновая лодка. Сам задержанный признал свою вину, а также раскаялся в содеянном, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Также гражданин заявил, что знал о запрете на вылов рыбы. Он является сотрудником транспортной компании, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Возбуждено дело, санкция данной статьи подразумевает максимальное наказание в виде тюрьмы до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU