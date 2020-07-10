В Самарской области полицейские гонялись за пьяным водителем без прав

10 Июль 2020 2020-07-10T11:01:58+03:00

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Сотрудники ГИБДД по Кинель-Черкасскому району в ходе патрулирования заметили «десятку», которая двигалась с нарушением ПДД. Требование остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. После погони парень выбежал из авто попытался скрыться, но его догнали инспекторы.

– 22-летний водитель оказался пьян. Кроме того, у него отсутствовало водительское удостоверение, так как ранее он уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду. Причем, неоднократно: в 2019 году и в апреле 2020 года. В последний раз он получил наказание в виде 300 часов обязательных работ, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас возбуждено новое уголовное дело. На этот раз молодому человеку грозит уже реальный тюремный срок. Если его вина будет доказана, он может получить до двух лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU