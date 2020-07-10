2020-07-10T09:17:36+03:00
Спорт

«Крылья Советов» сыграют с «Динамо» без пяти игроков основного состава

Игра состоится в воскресенье, 12 июля и начнется в 19:30 по самарскому времени
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Самарцы пока идут на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛСамарцы пока идут на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Футболисты «Крыльев Советов» приступили к подготовке к поединку 28-го тура РПЛ против «Динамо». Матч пройдет в Москве, 12 июля и начнется в 19:30 по самарскому времени.

– В игре из-за дисквалификации не примут участие защитники Владимир Полуяхтов и Никита Чернов, а также хавбек Артем Тимофеев. Также из-за травм не сыграют Тарас Бурлак и Мехди Зеффан. Команда провела полуторачасовую тренировку на своей базе, в субботу подопечные Андрея Талалаева отправляются в Москву, – сообщает пресс-служба «Крыльев».

На данный момент самарцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от спасительного, 14-го места составляет одно очко. Под руководством нового главного тренера КС набрали пять очков в трех матчах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 77 жителей Самарской области
В Самарской области женщина смогла отобрать у бывшего мужа свой автомобиль
Аграрии Самарской области выгодно продали остатки прошлогоднего урожая за рубеж
В Самаре после перерыва снова начали устанавливать пирамиды позора
В Самарской области за сутки от коронавируса умерло два человека
В Самарской области еще 77 человек заболели коронавирусом
В Самаре задержали парня с чужим автомобильным аккумулятором
Стали известны подробности смертельной аварии в Самарской области
«Крылья Советов» сыграют с «Динамо» без пяти игроков основного состава
В Самарской области полицейские гонялись за пьяным водителем без прав
В Самарской области 51-летний мужчина отправится под суд за незаконную рыбалку
Адвокаты обнаружили подмену приговора по громкому делу о картельном сговоре
Родители самарских выпускников пришли в ужас от условий на ЕГЭ
В пятницу жителей Самары ждут новые погодные опасности
Центр города остался без света из-за повреждения линии электропередач
Дома в поселке Озерный больше не относятся к жилому фонду
Названо имя нового главы больницы Середавина
Спасатели рассказали подробности смертельной аварии под Сызранью
«Дом со слонами» в Самаре официально передан в федеральную собственность
Жителям Тольятти рассказали, как правильно утилизировать старую оргтехнику
В Самарской области на трассе столкнулись два грузовика
В Самаре подозреваемый в серии вымогательств скончался до вынесения ему приговора
В Самарской области за сутки излечили от коронавируса 130 человек