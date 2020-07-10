«Крылья Советов» сыграют с «Динамо» без пяти игроков основного состава

10 Июль 2020 2020-07-10T09:17:36+03:00

Самарцы пока идут на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Игра состоится в воскресенье, 12 июля и начнется в 19:30 по самарскому времени

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Футболисты «Крыльев Советов» приступили к подготовке к поединку 28-го тура РПЛ против «Динамо». Матч пройдет в Москве, 12 июля и начнется в 19:30 по самарскому времени.

– В игре из-за дисквалификации не примут участие защитники Владимир Полуяхтов и Никита Чернов, а также хавбек Артем Тимофеев. Также из-за травм не сыграют Тарас Бурлак и Мехди Зеффан. Команда провела полуторачасовую тренировку на своей базе, в субботу подопечные Андрея Талалаева отправляются в Москву, – сообщает пресс-служба «Крыльев».

На данный момент самарцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от спасительного, 14-го места составляет одно очко. Под руководством нового главного тренера КС набрали пять очков в трех матчах.

ИСТОЧНИК KP.RU