2020-07-10T09:34:09+03:00
Общество

Стали известны подробности смертельной аварии в Самарской области

Водитель насмерть сбил пешехода
Владислав КИРСАНОВ
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Водитель 12 дней назад получил праваВодитель 12 дней назад получил праваФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области рассказала подробности страшной трагедии, которая произошла вчера, 9 июля, в Сызранском районе. 21-летний водитель, 12 дней назад получивший водительские права, ехал на своей «Гранте» в ночное время по трассе.

– В какой-то момент он совершил наезд на пешехода, который в темное время суток находился на дороге без светоотражающих элементов. По данным правоохранителей, он не собирался переходить дорогу, – сообщили в областном главке.

В результате происшествия пешеход скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Разбираться во всех деталях трагедии предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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