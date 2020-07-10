2020-07-10T10:16:14+03:00
Общество

В Самаре задержали парня с чужим автомобильным аккумулятором

Он украл его из «десятки» местного жителя
Владислав КИРСАНОВ
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники Росгвардии в рамках патрулирования заметили подозрительного молодого человека. В пять часов утра он шел по улице Ставропольской с автомобильным аккумулятором. Увидев правоохранителей, парень заметно занервничал.

– Внятно объяснить, откуда у него батарея он не смог. Позже выяснилось, что аккумулятор принадлежит «десятке» 23-летнего местного жителя. Транспортное средство было припарковано поблизости, – сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Подозреваемый был задержан. Им оказался 20-летний студент одного из самарских колледжей. Он был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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