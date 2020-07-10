В Самаре задержали парня с чужим автомобильным аккумулятором

10 Июль 2020 2020-07-10T10:16:14+03:00

Он украл его из «десятки» местного жителя

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Росгвардии в рамках патрулирования заметили подозрительного молодого человека. В пять часов утра он шел по улице Ставропольской с автомобильным аккумулятором. Увидев правоохранителей, парень заметно занервничал.

– Внятно объяснить, откуда у него батарея он не смог. Позже выяснилось, что аккумулятор принадлежит «десятке» 23-летнего местного жителя. Транспортное средство было припарковано поблизости, – сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Подозреваемый был задержан. Им оказался 20-летний студент одного из самарских колледжей. Он был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU