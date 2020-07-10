Четыре человека умерли в перевернувшейся Тойоте в Красноярском районе

10 Июль 2020 2020-07-10T15:31:10+03:00

За рулем был 21-летний мужчина, его отправили в больницу

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В Самарской области около 12 утра случилось страшное ДТП. В Красноярском районе на автодороге из Курумоча в Новый Буян перевернулась иномарка Тойота Королла. 21-летний водитель оказался в больнице. Возможно, он слишком сильно разогнался или не справился с управлением по другой причине. Но машина, в которой кроме него находились еще четыре человека, улетела в левый кювет.

- В результате аварии погибли двое мужчин, чьи личности пока не установлены, 38-летняя женщина. При аварийно-спасательных работах обнаружили тело еще одной погибшей девушки, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сейчас сотрудники полиции работают на месте ДТП, им еще предстоит установить все обстоятельства аварии и разобраться в ее причинах.

ИСТОЧНИК KP.RU