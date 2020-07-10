2020-07-10T18:25:37+03:00
Общество

В центре Самары лихач на белой иномарке сбил девушку, вылетел на пешеходную аллею и перевернулся

Пострадавшей потребовалась госпитализация
Ольга НОВИКОВА
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Водитель не справился с управлением и авто перевернулось. Фото: соцсетиВодитель не справился с управлением и авто перевернулось. Фото: соцсети
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В Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальная лихач на белой иномарке «Инфинити» вылетел на пешеходную аллею и сбил девушку. ЧП произошло 10 июля. Машина врезалась в ограждение и от удара перевернулась.

- Гнал сильно, чуть не под двести, - рассказывают очевидцы. – Видимо, не справился с управлением, залетел с перекрестка прямиком на аллею, где пешеходы ходят. Там в это время проходила девушка, он ее задел. А сам перевернулся.

В ГУ МВД по Самарской области рассказали подробности аварии.

- 48-летний водитель автомобиля «Инфинити» двигался по ул. Стара-Загора со стороны Воронежских озер к Ново-Вокзальной. На регулируемом перекрестке при повороте направо н допустил наезд на пешехода - 22-летнюю девушку, - рассказали в ГУ МВД журналисту «КП-Самара». – Она получила травмы средней тяжести и была доставлена в больницу.

После этого водитель потерял управление, наехал на ограждение слева, врезался в него и опрокинулся на пешеходную аллею. Был ли водитель пьян, превысил ли он скорость и другие детали происшествия сейчас выясняют правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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