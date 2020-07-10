В Самаре ищут пропавшую ярко-рыжую женщину

10 Июль 2020 2020-07-10T21:34:05+03:00

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В Самаре уже больше недели разыскивают 34-летнюю Елену Стрижакову. Ориентировки с ее портретом волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» развесили по городу и опубликовали в соцсетях. Женщину в последний раз видели 2 июля, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

В ориентировке указаны приметы Елены. Она плотного телосложения, ее рост - около 170 см. Женщина обладает эффектной внешностью, у нее ярко-рыжие короткие волосы и зеленые глаза. Она была одета в темные спортивные брюки и темную кофту.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Елены, просят позвонить по телефону «горячей линии» 8-800-700-54-53 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU