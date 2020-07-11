В Самарской области 14-летний мальчик на мопеде влетел в отечественную легковушку

11 Июль 2020 2020-07-11T12:56:51+03:00

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Авария с участием 14 летнего юноши на мопеде произошла 10 июля в Красноярском районе Самарской области. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области в 17:20 подросток ехал на мопеде «Альфа» по пешеходной дорожке со стороны улицы Комсомольская в сторону р. Сок. Выезжая на проезжую часть, он не уступил дорогу автомобилю «ЛАДА», которым управлял 40-летний мужчина. В итоге мопед влетел в отечественную легковушку.

Машина получила значительные повреждения. В частности огромная вмятина появилась на задней двери автомобиля. Травмы получил и сам «байкер». Ему назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе также добавили, что по данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители были трезвы. Сейчас по факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU