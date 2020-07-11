2020-07-11T20:32:59+03:00
Общество

Незаконное кафе у памятника «Шоферам и Машинам» в Самаре обещают снести до начала осени

Деньги за снос мэрия позже истребуют с владельца незаконного строения
Евгения ВАСИНА
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Фото сайта hinshtein.ruФото сайта hinshtein.ru
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Незаконное кафе «Рахиб», что находится на пересечении улиц XXII Партсъезда и Красных коммунаров, намерены снести. Заведение загораживает вид с дороги на памятник «Шоферам и Машинам», посвященный знаменитому автомобилю времен Великой Отечественной Войны ЗИС-5.

Убрать незаконное заведение горожане попроси Александра Хинштейна в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оказалось, что капитальное строение возведено без разрешений и необходимых документов.

Вопрос о сносе депутат обговорил с главой города Еленой Лапушкиной. На снос из городского бюджета выделил свыше 10 млн руб. Работы по сносу начались в феврале этого года, но до конца завершены не были. Демонтировали только арку и вывеску незаконного кафе. А позже оказалось, что кафе снова работает.

Сейчас этот объект находится на контроле у главы города. Елена Лапушкина пообещала, что самострой будет окончательно снесен, и не позднее сентября. Информация об этом появилась на официальном сайте депутата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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