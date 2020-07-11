Незаконное кафе у памятника «Шоферам и Машинам» в Самаре обещают снести до начала осени
Незаконное кафе «Рахиб», что находится на пересечении улиц XXII Партсъезда и Красных коммунаров, намерены снести. Заведение загораживает вид с дороги на памятник «Шоферам и Машинам», посвященный знаменитому автомобилю времен Великой Отечественной Войны ЗИС-5.
Убрать незаконное заведение горожане попроси Александра Хинштейна в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оказалось, что капитальное строение возведено без разрешений и необходимых документов.
Вопрос о сносе депутат обговорил с главой города Еленой Лапушкиной. На снос из городского бюджета выделил свыше 10 млн руб. Работы по сносу начались в феврале этого года, но до конца завершены не были. Демонтировали только арку и вывеску незаконного кафе. А позже оказалось, что кафе снова работает.
Сейчас этот объект находится на контроле у главы города. Елена Лапушкина пообещала, что самострой будет окончательно снесен, и не позднее сентября. Информация об этом появилась на официальном сайте депутата.
ИСТОЧНИК KP.RU