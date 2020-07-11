2020-07-11T20:44:51+03:00
Общество

Самарцы пожаловались на жару и духоту в общественном транспорте

Увы, общественный транспорт в Самаре без кондиционеров
Евгения ВАСИНА
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А как вам температура в самарском общественном транспорте?А как вам температура в самарском общественном транспорте?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители Самары бьют тревогу и просят властей обратить внимание на общественный транспорт.

- Елена Владимировна, почему новые автобусы, троллейбусы, трамваи не оснащены кондиционерами? В жаркие месяцы невозможно находиться в салонах такого транспорта, который раскаляется на солнце! Почему нет требований к температуре внутри салонов транспорта летом? – обратился к главе города один из жителей.

Он также отметил, что новые машины спроектированы с меньшим количеством окон, что затрудняет их проветривание. В итоге общественный транспорт превращается в баню на колесах. Можно ли как-то решить эту проблему и появятся ли в салонах троллейбусов, автобуса и трамваем кондиционеры, власти пока не прокомментировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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