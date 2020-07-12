Стало известно, когда в Самарской области станет холоднее и начнутся дожди

12 Июль 2020 2020-07-12T08:40:52+03:00

От зноя лучше всего спасаться на природе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики озвучили прогноз погоды в Самарской области на ближайшее время

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Стало известно, когда в Самарской области наконец-то жара немного отступит, станет прохладнее и начнутся дожди. Как сообщают специалисты Приволжского гидрометцентра, жару в регионе должна ослабить воздушная масса, которая поступит в Самарскую область вслед за холодным фронтом

- В воскресенье под влиянием поля повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, температура воздуха поднимется до29-34 градусов тепла,- сообщили в Приволжском УГМС.

Небольшое облегчение в виде дождя наступит лишь к понедельнику – 13 июля местами по области ожидаются кратковременные дожди, а кое-где – и грозы. Однако ждать снижения температуры синоптики, увы, не советуют – столбик термометра продолжит расти и достигнет отметки в 36, а во вторник – и в 38 градусов Цельсия.

По предварительным данным, жаркая погода будет держаться всю неделю, ожидается, что зной может отступить только в середине следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU