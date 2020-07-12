2020-07-12T09:17:05+03:00
Происшествия

Разбил окно и спрятался за стеллажами: под Самарой ночного воришку поймали на месте преступления

21-летний злоумышленник уже имел проблемы с законом
Ольга НОВИКОВА
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Воришка разбил стекло и залез в магазин. Фото: ГУ МВД по Самарской областиВоришка разбил стекло и залез в магазин. Фото: ГУ МВД по Самарской области
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В Самарской области на месте преступления задержал ночного воришку. В отдел полиции в Приволжье посреди ночи поступило сообщение - в одном из магазинов разбито окно. Наряд полиции выехал на место и начал осматривать магазин. За одним из стеллажей правоохранители обнаружили воришку, который тщетно пытался спрятаться за полками с товаром. Полицейские задержали его прямо на месте преступления.

- Злоумышленник разбил стекло и сломал запорное устройство на решетке, установленной в окне, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области. – Таким образом он проник в помещение магазина и попытался похитить оттуда деньги и сотовый телефон. Однако ему не удалось довести свой умысел до конца - он был задержан сотрудниками полиции. Все похищенное у него изъяли на месте.

Задержанным оказался безработный, ранее судимый за кражу местный житель 1999 года рождения. Во время беседы с правоохранителями он признался в содеянном. Против ночного воришки возбудили уголовное дело, теперь ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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