Напился и задавил столб: под Самарой на нетрезвого водителя возбудили уголовное дело

12 Июль 2020 2020-07-12T12:16:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Исаклинском районе в селе Старый Шунгут задержали очередного любителя пьяной езды. Местный участковый заметил автомобиль «LADA GRANTA», буквально влетевший в столб линии электропередач. Полицейский хотел было оказать помощь водителю, но обнаружил, что мужчина цел и невредим, при этом от него исходил устойчивый запах алкоголя.

- За рулем пострадавшей находился житель Кинель-Черкасского района 1971 года рождения. Водитель не справился с управлением и допустил наезд на опору линии электропередач, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области

На место выехал патруль ДПС, распространявшего алкогольное амбре водителя отправили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило – водитель крепко «принял на грудь» перед тем, как сесть за руль. Более того, выяснилось, что мужчину ранее уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду.

Так как сельчанин сель за руль пьяным повторно, против нарушителя возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU