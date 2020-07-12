Ночью на Волге под Тольятти столкнулись катер и гидроцикл, есть жертвы
Ночью с 11 на 12 июля на Волге под Тольятти произошла трагедия. В районе Муравьиных островов столкнулись катер и гидроцикл. Об этом сообщил руководитель Службы спасения Тольятти Андрей Дербенев.
- Ночью был отработан вызов на акватории в районе Муравьиных островов. В 1:30 поступило сообщение о столкновении водного мотоцикла с катером, - написал он у себя в соцсети. - В результате сильного удара катер получил боковую пробоину и затонул.
К сожалению, не обошлось без жертв. 47-летний водитель гидроцикла в результате столкновения получил серьезные травмы и погиб на месте. Пострадали также водитель и пассажир катера – они получили травмы различной степени тяжести. На скорой помощи их доставили в городскую больницу Тольятти.
Все подробности случившегося предстоит выяснить правоохранителям.
ИСТОЧНИК KP.RU