Ночью на Волге под Тольятти столкнулись катер и гидроцикл, есть жертвы

12 Июль 2020 2020-07-12T09:45:23+03:00

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Ночью с 11 на 12 июля на Волге под Тольятти произошла трагедия. В районе Муравьиных островов столкнулись катер и гидроцикл. Об этом сообщил руководитель Службы спасения Тольятти Андрей Дербенев.

- Ночью был отработан вызов на акватории в районе Муравьиных островов. В 1:30 поступило сообщение о столкновении водного мотоцикла с катером, - написал он у себя в соцсети. - В результате сильного удара катер получил боковую пробоину и затонул.

К сожалению, не обошлось без жертв. 47-летний водитель гидроцикла в результате столкновения получил серьезные травмы и погиб на месте. Пострадали также водитель и пассажир катера – они получили травмы различной степени тяжести. На скорой помощи их доставили в городскую больницу Тольятти.

Все подробности случившегося предстоит выяснить правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU