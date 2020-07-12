В Самаре из-за жары девушки разделись догола на пляже

12 Июль 2020 2020-07-12T10:18:46+03:00

Мнения горожан разделились – одни негодуют, другие считают, что это нормально

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В Самаре из-за адского зноя, который держится в регионе уже которую неделю подряд, девушки разделись на пляже догола. Это произошла на пляже у НФС, на спуске ул.Советской армии. Фотографию двух дамочек с оголенными прелестями анонимный автор выложил в паблике «Самара Город 163» в соцсети.

- Вот такое вытворяют! И не стыдно же! – возмутился автор фото.

Многие горожане оказались с ним согласны – отметили, что такое зрелище может доставлять дискомфорт окружающим.

- Не всем по нраву наблюдать такую картину – например, деткам, подросткам, дамам, которые пришли со своими мужчинами на пляж отдохнуть, - возмущается Карина.

Многие ее поддержали, заявляя, что это вовсе не нудистский пляж, и любителям позагорать голышом нужно уединяться в безлюдных местах. Однако часть комментаторов, в основном мужчин, поддержали оголившихся девушек, заявив, что их зрелище чужих прелестей вовсе не оскорбляет и не мешает отдыхать. Некоторые же посчитали, что дамочки просто пытаются таким образом получить ровный загар.

А вас возмущают нудисты на общественном пляже?

Обсудим в комментариях

ИСТОЧНИК KP.RU