12 Июль 2020 2020-07-12T10:52:07+03:00

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В Самарской области обвалилась часть моста на 78-м километре автодороги Р 225 «Самара-Бугуруслан» около села Кротовка Кинель-Черкасского района. Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, в проезжей части переброшенного через ручей моста образовалось внушительное отверстие размером 1,5х0,8 метров. Очевидцы засняли, как через отверстие в мостовом переходе видно плещущуюся внизу воду.

- Сигнал о том, что в проезжей части моста образовалось сквозное отверстие, поступил в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области в половине четвертого в субботу, - сообщили в ГУ МЧС. - В результате сейчас движение по опасному мосту перекрыто.

Когда мост будет отремонтирован, прока неизвестно. Автомобилистам временно придется выбирать другой маршрут. Для транспорта уже организован объездной путь через Отрадный – Репьевка – Новый Сарбай – Усть-Кинельский.

В Самарской области посреди моста образовалась дыра.https://vk.com/podslushanokinelcherkassy

ИСТОЧНИК KP.RU