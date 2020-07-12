2020-07-12T11:25:48+03:00
Общество

В Самарской области коронавирусом заболели еще 78 человек

Всего за сутки в стране COVID-19 обнаружили у 6615 человек
Ольга НОВИКОВА
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Наиболее распространенное осложнение при коронавирусе - пневмонияНаиболее распространенное осложнение при коронавирусе - пневмонияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области коронавирусом на 12 июля 2020 заболели еще 78 человек. Такие данные опубликованы на сервисе СТОПКОРОНАВИРУС.РФ. Таким образом общее число заразившихся новой инфекцией в регионе с начала пандемии на сегодняшний день составляет 5882 человека.

К сожалению, не обошлось без новых жертв. На 12 июля зафиксирована еще одна смерть от коронавируса, общее число погибших от COVID-19 в Самарской области достигло 64 человек.

Под наблюдением врачей в настоящее время остается 2222 человек.

Всего за сутки в стране COVID-19 обнаружили у 6615 новых пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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