2020-07-12T12:48:13+03:00
Общество

В Самарской области за сутки умер еще один пациент с коронавирусом

Общее число погибших с начала пандемии достигло 64 человек
Ольга НОВИКОВА
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Число погибших от коронавируса в Самарской области вырослоЧисло погибших от коронавируса в Самарской области вырослоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области за сутки умер еще один пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщает оперативный штаб Самарской области. Таким образом общее число погибших от COVID-19 в регионе по ланным на 12 июня 2020 составило 64 человека

Напомним, смерти от коронавируса регистрируются в Самарской области уже третий день подряд, хотя заболеваемость находится примерно на одном уровне. Общее число заразившихся коронавирусом в Самарской области на 12 июля 2020 составила 5882 человек, из них 78 зарегистрированы за минувшие сутки

ИСТОЧНИК KP.RU

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