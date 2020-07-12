В Самарской области за сутки умер еще один пациент с коронавирусом
В Самарской области за сутки умер еще один пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщает оперативный штаб Самарской области. Таким образом общее число погибших от COVID-19 в регионе по ланным на 12 июня 2020 составило 64 человека
Напомним, смерти от коронавируса регистрируются в Самарской области уже третий день подряд, хотя заболеваемость находится примерно на одном уровне. Общее число заразившихся коронавирусом в Самарской области на 12 июля 2020 составила 5882 человек, из них 78 зарегистрированы за минувшие сутки
ИСТОЧНИК KP.RU
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