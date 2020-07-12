В Тольятти наркодилер не пропустил пешехода и попался полиции

12 Июль 2020 2020-07-12T13:34:23+03:00

Водитель попал в поле зрения полиции, когда не пропустил пешехода. Фото: ГУ МВД по Самарской области

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В Автозаводском районе Тольятти задержали мужчину со значительным объемом мефедрона. 27-летний водитель отечественной легковушки попал в поле зрения инспекторов ГИБДД после того, как не пропустил пешехода на регулируемом переходе. Правоохранители остановили нарушителя и принялись составлять протокол. В это время они обратили внимание, что водитель явно нервничает и подает своему пассажиру сигнал убрать с переднего сидения некий сверток.

- Сотрудники ГИБДД вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. В присутствии понятых из-под пассажирского сидения полицейские изъяли свёрток с порошкообразным веществом светлого цвета. Это оказался наркотик мефедрон в объеме 2,3 грамма, что считается значительным размером, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области. - Подозреваемый - безработный и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Сейчас против задержанного возбудили уголовное дело, а подозреваемый заключен под стражу. Полиция выясняет канал поставки наркотиков в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU