2020-07-12T13:34:23+03:00
Общество

В Тольятти наркодилер не пропустил пешехода и попался полиции

У нарушителя оказался с собой наркотик мефедрон
Ольга НОВИКОВА
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Водитель попал в поле зрения полиции, когда не пропустил пешехода. Фото: ГУ МВД по Самарской областиВодитель попал в поле зрения полиции, когда не пропустил пешехода. Фото: ГУ МВД по Самарской области
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В Автозаводском районе Тольятти задержали мужчину со значительным объемом мефедрона. 27-летний водитель отечественной легковушки попал в поле зрения инспекторов ГИБДД после того, как не пропустил пешехода на регулируемом переходе. Правоохранители остановили нарушителя и принялись составлять протокол. В это время они обратили внимание, что водитель явно нервничает и подает своему пассажиру сигнал убрать с переднего сидения некий сверток.

- Сотрудники ГИБДД вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. В присутствии понятых из-под пассажирского сидения полицейские изъяли свёрток с порошкообразным веществом светлого цвета. Это оказался наркотик мефедрон в объеме 2,3 грамма, что считается значительным размером, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области. - Подозреваемый - безработный и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Сейчас против задержанного возбудили уголовное дело, а подозреваемый заключен под стражу. Полиция выясняет канал поставки наркотиков в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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