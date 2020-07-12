2020-07-12T14:15:28+03:00
Общество

В Самарской области еще 34 человека победили коронавирус

Они выписались из больниц домой
Ольга НОВИКОВА
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Стены больниц 12 июля покинули больше трех десятков человекСтены больниц 12 июля покинули больше трех десятков человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области продолжают выписывать из больниц вылечившихся от коронавируса жителей региона. 12 июня больничные стены покинули еще 34 человека. Из них 7 человек выписались из стационаров Самары, а остальные 27 завершили амбулаторное лечение в Самаре, Тольятти, Сызрани и Ноовкуйбышевске.

Таким образом всего с начала пандемии из больниц выписались 3596 жителей Самарской области, вылечившихся от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб Самарской области.

По данным оперштаба сейчас 2222 человека в регионе по-прежнему больны коронавирусом и находятся под наблюдением медиков.

В целом по России от коронавируса вылечилось за сутки 3615 человек, а за все время пандемии - 501061 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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