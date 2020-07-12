Медики рассказали, кто стал новой жертвой коронавируса в Самарской области 12 июля
На этот раз коварная инфекция забрала жизнь женщины
Число жертв коронавируса в регионе достигло 64 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Медики рассказали, кто стал новой жертвой коронавируса в Самарской области. По данным регионального оперативного штаба, 12 июля коварная инфекция забрала жизнь 62-летней женщины.
Погибшая стала уже 64-й жертвой пандемии коронавируса в Самарской области. Большинство погибших имели сопутствующие заболевания.
Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 5882 жителя региона, больше половины из них уже успешно победили болезнь.
ИСТОЧНИК KP.RU