2020-07-12T14:41:53+03:00
Общество

Медики рассказали, кто стал новой жертвой коронавируса в Самарской области 12 июля

На этот раз коварная инфекция забрала жизнь женщины
Ольга НОВИКОВА
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Число жертв коронавируса в регионе достигло 64 человекЧисло жертв коронавируса в регионе достигло 64 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Медики рассказали, кто стал новой жертвой коронавируса в Самарской области. По данным регионального оперативного штаба, 12 июля коварная инфекция забрала жизнь 62-летней женщины.

Погибшая стала уже 64-й жертвой пандемии коронавируса в Самарской области. Большинство погибших имели сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 5882 жителя региона, больше половины из них уже успешно победили болезнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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