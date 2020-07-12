Медики рассказали, кто стал новой жертвой коронавируса в Самарской области 12 июля

12 Июль 2020 2020-07-12T14:41:53+03:00

Число жертв коронавируса в регионе достигло 64 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этот раз коварная инфекция забрала жизнь женщины

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Медики рассказали, кто стал новой жертвой коронавируса в Самарской области. По данным регионального оперативного штаба, 12 июля коварная инфекция забрала жизнь 62-летней женщины.

Погибшая стала уже 64-й жертвой пандемии коронавируса в Самарской области. Большинство погибших имели сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 5882 жителя региона, больше половины из них уже успешно победили болезнь.

ИСТОЧНИК KP.RU