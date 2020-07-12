2020-07-12T16:11:24+03:00
Общество

Самарцев приглашают придумать имя новорожденному ослику

Малыш появился на свет в Самарском зоопарке
Ольга НОВИКОВА
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Маленький ослик радуется жизни в Самарском зоопаркеМаленький ослик радуется жизни в Самарском зоопарке
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В Самарском зоопарке у пары осликов Мальвы и Зайца недавно родился малыш. И теперь работники зоопарка приглашают всех желающих придумать, как будут звать маленького ослика.

- Имя этому торопыге и забияке еще не дали, поэтому приглашаем всех желающих самарцев поучаствовать в жизни зоопарка и придумать имя ослику, - рассказали в Самарском зоопарке. – Это мальчик, так что имя нужно соответствующее.

Самарцы уже вовсю креативят, придумывая имя новорожденнму ослику. Так, например, его предлагают назвать Мазаем, Пегасом, Орфеем, Бурсиком, Орликом и Федей. Также среди предложенных имен Лавруша, Яшка, Репей и даже почему-то Лобзик. Некоторые предложили развить коронавирусную тему и назвать малыша Карантином или Аскорбинкой. И, конечно, не оошлось без отсыла к знаменитому мультику про Винни-Пуха. Сразу несколько человек предложили назвать ослика Иа, а некоторые пошли дальше и предложили малышу имя в честь актера Эраста Гарина, который озвучивал мультяшного персонажа – Эраст или Гарик.

Предложить свой вариант имени для маленького самарского ослика можно тут

ИСТОЧНИК KP.RU

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