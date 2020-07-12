Стало известно, почему жительница Самары получила квитанцию о квартплате в 30,4 миллиардов за месяц

12 Июль 2020 2020-07-12T16:59:22+03:00

Коммунальщики уже заявили, что во всем виновата техническая ошибка

Изменить размер текста: A A

Жительница Самары получила коммунальную квитанцию о квартплате, посмотрела на указанную там сумму и пришла в ужас. Ни много ни мало – 30,4 миллиардов рублей! Своим возмущением она поделилась в социальных сетях.

- Как такое может быть, откуда такая сумма? - изумилась самарчанка.

Однако практически сразу выяснилось, что в появлении ужасающей суммы в квитанции виновата техническая ошибка. Об этом пишет РroGorodSamara. Как рассказали коммунальщики из-за сбоя в сервисе начисления квартплаты номер лицевого счета и непосредственно самого начисления были отображены как сумма. Сейчас техническую ошибку уже устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU