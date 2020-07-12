2020-07-12T16:59:22+03:00
Общество

Стало известно, почему жительница Самары получила квитанцию о квартплате в 30,4 миллиардов за месяц

Коммунальщики уже заявили, что во всем виновата техническая ошибка
Ольга НОВИКОВА
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Внушительная сумма не на шутку испугала самарчанкуВнушительная сумма не на шутку испугала самарчанку
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Жительница Самары получила коммунальную квитанцию о квартплате, посмотрела на указанную там сумму и пришла в ужас. Ни много ни мало – 30,4 миллиардов рублей! Своим возмущением она поделилась в социальных сетях.

- Как такое может быть, откуда такая сумма? - изумилась самарчанка.

Однако практически сразу выяснилось, что в появлении ужасающей суммы в квитанции виновата техническая ошибка. Об этом пишет РroGorodSamara. Как рассказали коммунальщики из-за сбоя в сервисе начисления квартплаты номер лицевого счета и непосредственно самого начисления были отображены как сумма. Сейчас техническую ошибку уже устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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