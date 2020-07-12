Где в Самарской области обнаружили 78 новых случаев коронавируса 12 июля

12 Июль 2020 2020-07-12T18:10:59+03:00

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Стало известно, где в Самарской области 12 июля выявили 78 новых случаев коронавируса. Статистику озвучили в областном оперативном штабе

Как выяснилось, по числу новых заболевших в регионе снова лидирует областная столица. В Самаре за сутки нашли 33 новых заразившихся COVID-19. Еще 13 инфицированных выявили в Тольятти и по шесть – в Ставропольском и Кинель-Черкасском районах.

В остальных городах и районах региона новых зараженных меньше. Так, три случая ковида нашли в Красноярском районе, по два – в Кинеле, Чапаевске, Сызрани и Безенчукском районе. На однго заболевшего больше стало в Нефтегорске, Отрадном, Октябрьске и Жигулевске, а также в Большечерниговском, Елховском, Кошкинском, Волжском и Кинельском районах.

Известно также, как именно обнаружили новых заболевших. Подавляющее большинство из них- 43 человека – выявили во время обследования больных с внебольничной пневмонией и ОРВИ. 23 зараженных удалось найти во время профилактического обследования внешне здоровых жителей региона. И лишь 11 новых больных медики обнаружили из круга контактных с заболевшими ранее

Напомним, на 12 июля 2020 общее число заболевших коронавирусом самарцев с начала пандемии достигло 5882 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU