В Сызрани пропала 19-летняя красавица

12 Июль 2020 2020-07-12T18:51:53+03:00

Карину ищут уже третий день

О местонахождении юной Карины ничего не известно уже третий день

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В Сызрани третий день ищут 19-летнюю красавицу. Известно, что юная Карина Аксянова в последний раз выходила на связь с родными и близкими 10 июля. С тех пор местонахождение девушки неизвестно. К поискам помимо родных и правоохранителей подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Опубликована фотография пропавшей девушки. Она настоящая красавица, яркая модельная внешность наверняка обратит на себя внимание прохожих. Рост Карины 182 см, она худощавого телосложения. У нее длинные темно-русые волосы и карие глаза.

Одета девушка была в синие джинсы и черную майку с надписями.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Карины, просят звонить инфоргу поиска Андрею по тел. +7-909-323-39-53, на горячую линию «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 или 112

ИСТОЧНИК KP.RU