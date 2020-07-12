В Сызрани пропала 19-летняя красавица
В Сызрани третий день ищут 19-летнюю красавицу. Известно, что юная Карина Аксянова в последний раз выходила на связь с родными и близкими 10 июля. С тех пор местонахождение девушки неизвестно. К поискам помимо родных и правоохранителей подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Опубликована фотография пропавшей девушки. Она настоящая красавица, яркая модельная внешность наверняка обратит на себя внимание прохожих. Рост Карины 182 см, она худощавого телосложения. У нее длинные темно-русые волосы и карие глаза.
Одета девушка была в синие джинсы и черную майку с надписями.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Карины, просят звонить инфоргу поиска Андрею по тел. +7-909-323-39-53, на горячую линию «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 или 112
ИСТОЧНИК KP.RU