2020-07-12T19:06:56+03:00
Общество

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности: ждут грозу, шквалистый ветер и град

Непогода продлится всю ночь
Ольга НОВИКОВА
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Синоптики предупреждают - в ближайшие часы погода испортитсяСиноптики предупреждают - в ближайшие часы погода испортитсяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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ГУ МЧС по Самарской области объявило в регионе оранжевый уровень опасности. Ведомство предупреждает жителей региона о грядущей непогоде – штормовое предупреждение дали самарские синоптики.

По данным МЧС, в Самарской области ожидается гроза с сильным ливнем и даже градом. Будут дуть порывы шквалистого ветра со скоростью 18-23 метров в секунду. Ухудшение погоды ожидается уже в ближайшие 1-3 часа, ненастье продлится до конца ночи 13 июля.

Чтобы избежать несчастных случаев во время грозы, МЧС рекомендует не выходить из дома в непогоду, более того - закрыть окна, двери и дымоходы, не топить во время грозы печь. Также пока бушует ненастье стоит держаться подальше от электропроводки, не пользоваться электроприборами, выключить телевизоры и мобильники. Также во время грозы не рекомендуется находиться на открытой местности, на возвышенности и в воде, двигаться на велосипеде или автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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