В Самаре ушел из жизни президент областного союза работодателей Николай Игнатьев
В Самарской области 12 июля ушел из жизни президент областного Союза работодателей Николай Игнатьев. Он возглавлял крупный жигулевский завод по производству аккумуляторов ЗАО «АКОМ».
Соболезнования родным и близким Николая Михайловича выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
- Он умел заряжать окружающих энергией, волей к победе, новыми идеями! Огромная, невосполнимая для региона потеря. Скорбим, - написал глава региона в соцсети.
Николай Игнатьев родился в Свердловске в 1953 году. В 1976-м закончил автомобилестроительный факультет Тольяттинского политехнического института. Начинал карьеру мастером участка на АВТОВАЗе, представлял предприятие за рубежом. В 2001 году возглавил жигулевский «АКОМ».
Президент союза работодателей Самарской области.
Когда и где состоится прощание с Николаем Игнатьевым, пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU