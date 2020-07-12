2020-07-12T19:29:11+03:00
Общество

В Самаре ушел из жизни президент областного союза работодателей Николай Игнатьев

Глава региона выразил свои соболезнования родным и близким погибшего
Ольга НОВИКОВА
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Николай Игнатьев запомнился жителям региона как грамотный и талантливый руководитель. Фото: ЗАО "АКОМ"Николай Игнатьев запомнился жителям региона как грамотный и талантливый руководитель. Фото: ЗАО "АКОМ"
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В Самарской области 12 июля ушел из жизни президент областного Союза работодателей Николай Игнатьев. Он возглавлял крупный жигулевский завод по производству аккумуляторов ЗАО «АКОМ».

Соболезнования родным и близким Николая Михайловича выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Он умел заряжать окружающих энергией, волей к победе, новыми идеями! Огромная, невосполнимая для региона потеря. Скорбим, - написал глава региона в соцсети.

Николай Игнатьев родился в Свердловске в 1953 году. В 1976-м закончил автомобилестроительный факультет Тольяттинского политехнического института. Начинал карьеру мастером участка на АВТОВАЗе, представлял предприятие за рубежом. В 2001 году возглавил жигулевский «АКОМ».

Президент союза работодателей Самарской области.

Когда и где состоится прощание с Николаем Игнатьевым, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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