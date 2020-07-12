Стало известно, куда пропала 19-летняя красавица из Сызрани

12 Июль 2020 2020-07-12T20:26:22+03:00

Родные девушки, которая пропала три дня назад, рассказали, что она наконец-то вышла на связь

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Стало известно, куда пропала 19-летняя красавица Карина Аксянова из Сызрани, которую искали родные, волонтеры и правоохранители. После долгого молчания – в последний раз близкие видели ее 10 июля - девушка наконец вышла на связь с родителями, которые живут в другом городе. Об этом сообщает «Маленькая Сызрань».

К счастью, оказалось, что с Кариной все в порядке, а причиной исчезновения красотки стала ссора с друзьями. Как рассказали родители девушки, размолвка произошла во время отдыха. В результате Карина спонтанно решила уехать в Самару вместе с одной из подруг. Девушка даже не подозревала, что родные поднимут тревогу, ее исчезновение устроит настоящий переполох, а ориентировки с ее портретом будут украшать столбы и местные паблики в соцсетях.

- Сейчас Карина жива и здорова, ей ничего не угрожает,- успокоили родители девушки всех, кто за нее волновался.

ИСТОЧНИК KP.RU