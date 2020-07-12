2020-07-12T20:52:11+03:00
Общество

В Самаре за сутки утонули еще три человека

Трагедии унесли жизни двух взрослых и одного ребенка
Ольга НОВИКОВА
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За сутки в Самарской области утонули три человека. Фото: ПСС Самарской областиЗа сутки в Самарской области утонули три человека. Фото: ПСС Самарской области
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В Самарской области люди продолжают гибнуть на воде. За минувшие сутки 11 июля еще трое жителей региона стали жертвами водной стихии, среди них оказался ребенок. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

По данным ПСС, 11 июля в 14.20 спасатели извлекли из Волги на пляже Загородного парка тело утонувшего 23-летнего паренька. Буквально десятью минутами позже аналогичный несчастный случай произошел на берегу реки в районе базы отдыха «Дубки». Здесь утонул 50-летний мужчина.

К сожалению, не обошлось без жертв и среди детей. В 19:15 водолазы завершили поиски утонувшего 11-летнего ребенка. Несчастный случай с ним произошел на Визовских озерах в селе Матьян

Как ранее сообщали в МЧС с начала года в Самарской области произошло 37 происшествий на воде, в результате погибли 34 человека, 10 из них – дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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