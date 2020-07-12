В Самаре за сутки утонули еще три человека
В Самарской области люди продолжают гибнуть на воде. За минувшие сутки 11 июля еще трое жителей региона стали жертвами водной стихии, среди них оказался ребенок. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.
По данным ПСС, 11 июля в 14.20 спасатели извлекли из Волги на пляже Загородного парка тело утонувшего 23-летнего паренька. Буквально десятью минутами позже аналогичный несчастный случай произошел на берегу реки в районе базы отдыха «Дубки». Здесь утонул 50-летний мужчина.
К сожалению, не обошлось без жертв и среди детей. В 19:15 водолазы завершили поиски утонувшего 11-летнего ребенка. Несчастный случай с ним произошел на Визовских озерах в селе Матьян
Как ранее сообщали в МЧС с начала года в Самарской области произошло 37 происшествий на воде, в результате погибли 34 человека, 10 из них – дети.
ИСТОЧНИК KP.RU