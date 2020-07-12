В Самаре появился на свет пятикилограммовый младенец

12 Июль 2020 2020-07-12T22:05:37+03:00

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В Самаре появился на свет настоящий богатырь. Мальчик весом в целых пять килограмм родился в родильном доме городской больницы №2 им.Семашко. Роды завершились утром 12 июля. Хотя роды проходили стремительно, осложнений удалось избежать.

Как стало известно, для мамы малыша это уже второй ребенок. Первый тоже родился довольно крупным, его вес составил более четырех кило, однако младший братишка переплюнул первенца на целый килограмм.

Мальчика-богатыря назвали Ромой. Интересно, что это имя было выбрано не случайно – в честь дежурного врача акушера-гинеколога Нины Романовой. Для доктора рождение такого внушительного малыша тоже стало значимым событием – за два десятка лет работы это только третий младенец с подобным весом, которому она помогла появиться на свет.

ИСТОЧНИК KP.RU