В Самаре частично перекроют движение на пересечении Вилоновской и Спортивной

13 Июль 2020 2020-07-13T09:38:32+03:00

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Сегодня, 13 июля, специалисты «РКС-Самара» частично перекрыли движение на пересечении улиц Вилоновской и Спортивной. Там произошел технический сбор в трубе диаметром 500 мм. В связи с этим будет частично перекрыто движение на данном перекрестке. Дорога там будет сужаться.

– На время проведения работ от водоснабжения может быть отключен только один дом по адресу: улица Урицкого, 2. При необходимости жители будут обеспечены привозной питьевой водой, – говорится в сообщении коммунальщиков.

Движение и подача водоснабжения будут восстановлены после окончания ремонтных работ. Горожан просят с пониманием отнестись к данной мере, а также заранее планировать маршрут своего следования.

ИСТОЧНИК KP.RU