2020-07-13T09:44:40+03:00
Общество

В парке металлургов озеро превращается в болото

Администрация парков говорит, чтт делает все возможное для спасения водоёма
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Озеро стало похоже на болотоОзеро стало похоже на болото
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В Самаре в болото превращается озеро в парке металлургов. Горожане поделились печальными фотографиями, все озеро уже заросло водорослями, их появляется все больше. В администрации объяснили, что это может происходить из-за отсутствия какого-то движения воды, ведь сейчас не работают катамараны, никто не катается на лодочках.

-Сотрудники парка постоянно очищают озеро, убирают водоросли, наполнение водой постоянно ведется, большая труба находится рядом с домиуом лебедей, - заметили в МАУ Парки Самары.

Тем не менее жители района переживают за судьбу озера и предагают - раз не действуют те меры, которые уже принимаются - придумать что-то другое и все-таки спасти озеро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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