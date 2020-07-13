В Самарской области ожидается до +41 градуса
Сегодня, 13 июля, в Самарской области ожидается экстремально сильная жара. По югу региона воздух прогреется до +40, +41 градуса. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.
– При этом местами возможен кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 32...37 градусов. В ближайшие дни погодные условия останутся такими же, – сообщили синоптики Приволжского УГМС.
Отмечается, что средняя температура во второй декаде июля превышает норму на пять градусов. До 14 июля в области также ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов – 5 класс.
ИСТОЧНИК KP.RU