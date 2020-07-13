В Самарской области ожидается до +41 градуса

13 Июль 2020 2020-07-13T10:00:37+03:00

Такая же погода сохранится в начале этой недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сегодня, 13 июля, в Самарской области ожидается экстремально сильная жара. По югу региона воздух прогреется до +40, +41 градуса. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

– При этом местами возможен кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 32...37 градусов. В ближайшие дни погодные условия останутся такими же, – сообщили синоптики Приволжского УГМС.

Отмечается, что средняя температура во второй декаде июля превышает норму на пять градусов. До 14 июля в области также ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов – 5 класс.

ИСТОЧНИК KP.RU