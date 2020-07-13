2020-07-13T10:13:02+03:00
Общество

В Самарской области в ДТП с лосем погибла 27-летняя пассажирка иномарки

Животное также погибло от удара
Владислав КИРСАНОВ
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Животное выскочило на проезжую часть в темное время сутокЖивотное выскочило на проезжую часть в темное время сутокФото: архив "КП"
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В Самарской области, в ночь с 12 на 13-е июля произошла страшная трагедия. На 49-м километре автодороги «Кинель – Богатое» водитель «Хендай» попал в ДТП с животным. Он протаранил лося, внезапно выскочившего на трассу.

– В происшествии погибли 27-летняя пассажирка иномарки. Животное также было найдено мертвым. Прибывшие сотрудники полиции провели комплекс мер, направленных на установление всех деталей происшествия, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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