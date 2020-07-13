В Самарской области организация сливала отходы в реку Сок
Судебные приставы Красноярского района Самарской области исполнили производство в отношении организации, которая занималась сбросом сточных вод в реку Сок. Уровень допустимых загрязняющих веществ был превышен.
– Решение суда фирма исполнять не собиралась. Предаставители исполнительной власти составили в отношении руководителя четыре административных протокола. Также директору грозило до двух лет тюрьмы за неисполнение приговора суда, – сообщили в УФССП по Самарской области.
После принятых мер все необходимые мероприятия для снижение концентрации загрязняющих веществ были приведены. Решение суда в сфере экологии было исполнено.
ИСТОЧНИК KP.RU