В Самарской области организация сливала отходы в реку Сок

13 Июль 2020 2020-07-13T10:40:21+03:00

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Судебные приставы Красноярского района Самарской области исполнили производство в отношении организации, которая занималась сбросом сточных вод в реку Сок. Уровень допустимых загрязняющих веществ был превышен.

– Решение суда фирма исполнять не собиралась. Предаставители исполнительной власти составили в отношении руководителя четыре административных протокола. Также директору грозило до двух лет тюрьмы за неисполнение приговора суда, – сообщили в УФССП по Самарской области.

После принятых мер все необходимые мероприятия для снижение концентрации загрязняющих веществ были приведены. Решение суда в сфере экологии было исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU