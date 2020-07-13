2020-07-13T11:08:11+03:00
Общество

В Самарской области задержали водителя из Москвы, который купил права в переходе метро

38-летний житель столицы ранее уже привлекался за аналогичное нарушение
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Липовые документы продавались на одной из столичных станцийЛиповые документы продавались на одной из столичных станцийФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Сотрудники ГИБДД Жигулевска на трассе М-5 «Урал» остановили МАЗ, за рулем которого был 38-летний житель Москвы. Во время проверки документов, водительские права мужчины вызвали подозрение у правоохранителей. Удостоверение было направлено на экспертизу.

– Она установила, что документ является поддельным. Полицейские установили, что в 2019 году гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за такое же нарушение. В ходе опроса житель столицы рассказал, что купил удостоверение в переходе метро Москвы, – передает ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено новое уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре в районе Заводского шоссе загорелся склад
В Крутых Ключах в Самаре может появиться новая дорога
Билайн открывает своим клиентам бесплатный доступ к YouTube Premium на 4 месяца
Число выздоровевших от коронавируса в Самарской области 3607 человек
В Самарской области «Приора» без водителя наехала на палатку с 40-летней женщиной
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 72 человека в Самарской области
В Тольятти у молодой мамы, которая "забыла" своего сына в подъезде, забрали двух детей
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
В Тольятти водитель автобуса протащил по асфальту 84-летнюю пенсионерку
В Самарской области задержали водителя из Москвы, который купил права в переходе метро
В Самарской области еще 72 человек заболели коронавирусом
В Самарской области организация сливала отходы в реку Сок
В Самарской области в ДТП с лосем погибла 27-летняя пассажирка иномарки
В Самарской области ожидается до +41 градуса
В Парке металлургов озеро превращается в болото
В Самаре частично перекроют движение на пересечении Вилоновской и Спортивной
Андрей Талалаев: «После победы над «Арсеналом» игроки «Крыльев» «разжали булки»
В Самаре появился на свет пятикилограммовый младенец