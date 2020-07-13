В Самарской области задержали водителя из Москвы, который купил права в переходе метро

13 Июль 2020 2020-07-13T11:08:11+03:00

Липовые документы продавались на одной из столичных станций Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ГИБДД Жигулевска на трассе М-5 «Урал» остановили МАЗ, за рулем которого был 38-летний житель Москвы. Во время проверки документов, водительские права мужчины вызвали подозрение у правоохранителей. Удостоверение было направлено на экспертизу.

– Она установила, что документ является поддельным. Полицейские установили, что в 2019 году гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за такое же нарушение. В ходе опроса житель столицы рассказал, что купил удостоверение в переходе метро Москвы, – передает ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено новое уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU