В Самарской области задержали водителя из Москвы, который купил права в переходе метро
Сотрудники ГИБДД Жигулевска на трассе М-5 «Урал» остановили МАЗ, за рулем которого был 38-летний житель Москвы. Во время проверки документов, водительские права мужчины вызвали подозрение у правоохранителей. Удостоверение было направлено на экспертизу.
– Она установила, что документ является поддельным. Полицейские установили, что в 2019 году гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за такое же нарушение. В ходе опроса житель столицы рассказал, что купил удостоверение в переходе метро Москвы, – передает ГУ МВД России по Самарской области.
Возбуждено новое уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до одного года.
ИСТОЧНИК KP.RU