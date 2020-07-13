Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 72 человека в Самарской области

13 Июль 2020 2020-07-13T12:23:18+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о новых 72 новых заболевших в регионе по данным на сегодня, 13 июля. Общее количество инфицированных достигло 5954 человек, 3607 из них выздоровели, еще 64 – скончались.

– 46 человек заболели в Самаре, восемь – в Тольятти. По четыре – в Кинеле и Кинель-Черкасском районе, по двое – в Сызрани и Новокуйбышевске. По одному – в Жигулевске, Отрадном, Волжском, Клявлинском, Пестравском и Хворостянском районах, – говорится в сообщении.

18 человек ранее контактировали с уже заболевшими. 12 таких в Самаре, двое – в Кинеле, по одному – в Тольятти, Кинель-Черскасском, Пестравском и Хворостянском районах. У 38 пациентов COVID-19 был обнаружен при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». 16 человек переносили заболевание, не имея при этом никаких клинических проявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU