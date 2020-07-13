В Самарской области «Приора» без водителя наехала на палатку с 40-летней женщиной

13 Июль 2020 2020-07-13T12:33:24+03:00

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На днях, в Ставропольском районе Самарской области произошел необычный случай. «Приора» 38-летнего местного жителя была оставлена на природе. Однако водитель не обеспечил ей безопасную стоянку, из-за чего машина покатилась.

– По пути она наехала на туристическую палатку, внутри которой была 40-летняя женщина. К счастью, она получила незначительные травмы, но медики приняли решение ее госпитализировать, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Во всех деталях и степени ответственности водителя будут разбираться сотрудники ГИБДД. Они напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности и правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU