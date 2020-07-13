Число выздоровевших от коронавируса в Самарской области 3607 человек

13 Июль 2020 2020-07-13T13:07:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о выписанных из больниц за минувшие сутки.

– За прошедший день выздоровели 11 человек. Они завершили амбулаторное лечение в Самаре, Тольятти, Сызрани и Ставропольском районе. Таким образом, в стационарах и дома лечиться продолжают 2283 человека, – сообщили в оперштабе.

Под наблюдением медиков также остаются 364 жителя региона. За воскресенье было сделано 2848 тестов, а их общее количество достигло 352 636 штук. Также в области по-прежнему необходимо носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU