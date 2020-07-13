2020-07-13T13:07:28+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Самарской области 3607 человек

Общее количество проведенных тестов составляет 352 636 анализов
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
За сутки выписали 11 человекЗа сутки выписали 11 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о выписанных из больниц за минувшие сутки.

– За прошедший день выздоровели 11 человек. Они завершили амбулаторное лечение в Самаре, Тольятти, Сызрани и Ставропольском районе. Таким образом, в стационарах и дома лечиться продолжают 2283 человека, – сообщили в оперштабе.

Под наблюдением медиков также остаются 364 жителя региона. За воскресенье было сделано 2848 тестов, а их общее количество достигло 352 636 штук. Также в области по-прежнему необходимо носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре в районе Заводского шоссе загорелся склад
В Крутых Ключах в Самаре может появиться новая дорога
Билайн открывает своим клиентам бесплатный доступ к YouTube Premium на 4 месяца
Число выздоровевших от коронавируса в Самарской области 3607 человек
В Самарской области «Приора» без водителя наехала на палатку с 40-летней женщиной
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 72 человека в Самарской области
В Тольятти у молодой мамы, которая "забыла" своего сына в подъезде, забрали двух детей
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
В Тольятти водитель автобуса протащил по асфальту 84-летнюю пенсионерку
В Самарской области задержали водителя из Москвы, который купил права в переходе метро
В Самарской области еще 72 человек заболели коронавирусом
В Самарской области организация сливала отходы в реку Сок
В Самарской области в ДТП с лосем погибла 27-летняя пассажирка иномарки
В Самарской области ожидается до +41 градуса
В Парке металлургов озеро превращается в болото
В Самаре частично перекроют движение на пересечении Вилоновской и Спортивной
Андрей Талалаев: «После победы над «Арсеналом» игроки «Крыльев» «разжали булки»
В Самаре появился на свет пятикилограммовый младенец